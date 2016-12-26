10 فوائد مدهشة للجرجير

صحيفة الجزيرة أون لاين:

الجرجير من الخضروات الورقية التي تتمتع بالعناصر الغذائية الهامة، بالإضافة إلى مذاقه الخاص واللذيذ، فهو غني بالمواد المغذية المفيدة لصحة الإنسان حيث يحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، فهو عنصر مهم في الحميات الغذائية نظرا لكمية السعرات الحرارية القليلة التي يعطيها، كما أنه يحسن أداء الدماغ والنظام الغذائي، ونعرض إليك أهم فوائد الجرجير الصحية منها:

1-يعد الجرجير مفيد لمرضى السكر، حيث يساعد على فقد الوزن لهم، وتخفيض نسبة الكوليسرول فى الدم.

2-يمنع تضخم الغدة الدرقية، نظرا لاحتوائه على عنصر اليود الذي يساعد في السيطرة عليها.

3-يعمل على انتظام نسبة الجلوكوز فى الدم.

4-يقوي جهاز المناعة ويمنع الإصابة بالعديد من الأمراض مثل البرد والأنفلونزا.

5-يعالج مشاكل العين مثل التهاب الشبكية والضمور البقعي وضعف النظر.

6-يتخلص من الإمساك ويعمل على تليين الأمعاء، لأنه مصدر غني بالألياف.

7-ينقي الجسم من السموم، ويعمل على تنظيف المعدة والأمعاء.

8-يحتوي على الفيتامينات المهمة لصحة البشرة، لعلاج النمش والبقع السوداء الموجودة في الوجه.

9-يعتبر مسكن قوي لالتهابات المفاصل والروماتيزم وهشاشة العظام.

10- يحمى من الإصابة بأمراض كثيرة ومنها مرض السرطان، الكلى والكبد والنقرس، وتحسين عملية الهضم.