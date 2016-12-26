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يعاني بعض الناس من أعراض وجود #طفيليات #ضارة بأجسامهم لكن دون معرفة السبب الرئيسي لتلك الأعراض.

والطفيليات هي كائنات دقيقة تعيش داخل #الجسم بعضها غير ضار في حين أن البعض الآخر يمثل خطرا على#الصحة مسبباً الإصابة بالعديد من الأمراض عن طريق السموم التي تفرزها بالجسم.

وهناك أنواع عديدة من الطفيليات مثل #الأميبا ، #الديدان #الدبوسية والدودة #الشريطية وغيرها، والتي تعيش وتتغذى على الخلايا والأنسجة الموجودة فى جسم الإنسان مسببة العديد من المشاكل الصحية التي تصل إلى حد الوفاه في بعض الأحيان.

وتنتقل الطفيليات إلى الجسم من خلال الجلد أو الفم، وتحدث #العدوى عادة بسبب التعرض للمناطق التي تعج بتلك الطفيليات مثل مياه الترع والمصارف الملوثة، أو تناول الأطعمة أو المياه الملوثة.

وإليكم فيما يلي 10 مؤشرات تحذيرية على وجود طفيليات بجسمك حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة

1- مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة

تعد مشاكل الجهاز الهضمي أحد مؤشرات وجود إصابة طفيلية بالجسم، حيث تسبب فضلات الطفيليات مشاكل مثل الانتفاخ، والغثيان، والإمساك وحرقة المعدة.

2- آلام البطن

إذا تواجدت الطفيليات في الأمعاء الدقيقة، فإنها تسبب التهابات شديدة، كما أنها تسبب الإمساك ما يترتب عليه آلام في البطن.

3- الحكة الشرجية

تعد المعاناة من الحكة الشرجية وخاصة ليلاً، أحد مؤشرات الإصابة الطفيلية، حيث تعد الديدان الدبوسية مسؤولة عن ذلك.

4- التعب والوهن

تتغذى الديدان المعوية على العناصر الغذائية الحيوية بالجسم ما يحرمه من كل مصادر القوة والطاقة، الأمر الذي يجعل الشخص المصاب بتلك الطفيليات يعاني الشعور بالضعف والوهن طوال الوقت.

5- اضطراب الشهية وفقدان الوزن

في حالة الإصابة بالدودة الشريطية يحدث اضطراب في الشهية وفقدان الوزن، لأن هذا النوع من الطفيليات تتغذى على الطعام الذي يتم تناوله بشكل كامل.

6- الاضطراب العقلي

يعاني الشخص المصاب بالعدوى الطفيلية، من الهلوسة البصرية، القلق، والاكتئاب وتقلبات المزاج.

7- الجز على الأسنان

تطلق الطفيليات الضارة السموم في الجسم ليلاً، وهذا يؤدي بدوره إلى القلق ما يجعل الشخص يكثر من الجز على أسنانه، ويعد هذا من أكثر الأعراض شيوعاً لوجود الطفيليات الضارة بالجسم.

8- فقر الدم (الأنيميا)

تتسبب الديدان الشريطية وديدان الأمعاء في الإصابة بفقر الدم حيث تتغذى تلك الطفيليات على العناصر الغذائية الحيوية للجسم ومن بينها الفيتامينات مثل الحديد.

9- مشاكل الجلد

بعض الطفيليات يمكن أن تسبب أيضاً مشاكل في الجلد مثل الإكزيما، والطفح الجلدي، وغيرها من أشكال الحساسية.

10- ألم العضلات والمفاصل

تخترق بعض الطفيليات الأنسجة الرخوة في العضلات والمفاصل مما يسبب التهابها محدثاً آلاما شديدة في هذه المناطق.