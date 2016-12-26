10 نصائح لحماية حساباتك بمواقع التواصل من الاختراق

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قدم خبير في تكنولوجيا المعلومات، عشر نصائح لحماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق والسرقة، أولها عدم فتح أي فيديوهات أو مكالمة واردة على حساب “فيس بوك” من أشخاص غرباء.

وأضاف الخبير وفقا لمصادر صحفية: يجب عدم الإدلاء بأي بيانات شخصية للاتصالات الواردة الهاتفية من عملاء الشركات سوى في حالة واحدة إذا كان الشخص هو المتصل وليس متلقيًّا للمكالمة.

واستطرد: “تأمين خط الهاتف ببيانات الرقم الشخصي حتى لا يتم استغلال رقم الهاتف في أعمال نصب وتلفيقها لصاحب الرقم الحقيقي، خاصة وهناك أرقام تليفونية يحملها أكثر من مواطن في وقت واحد، والاهتمام بتخصيص رقم سري قوي للهاتف، وعدم التفاعل مع أي رابط يرد إليك، ومسح كافة المحادثات الشخصية وخاصة المهمة بينك وبين الآخرين، وتغيير كلمة السر للإيميل بشكل دوري، والابتعاد عن الصفحات المزيفة، وعدم ربط أرقام الحسابات الشخصية بأرقام الهاتف، وعدم إعطاء الرقم السري للحساب للفيس بوك لأي شخص مهما كان درجة صلته أو علاقته بصاحب الحساب”.