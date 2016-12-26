104234 آلاف جواز سفر سلمت عبر البريد

صحيفة الجزيرة أون لاين:

سلمت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، 57802 جواز سعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 42180 إصدار جواز جديد، و15622 تجديد جواز بنسبة نمو بلغت 52% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2016م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البريدية التابعة لمؤسسة البريد السعودي المهندس سامي بن فريج العويضي، أن إجمالي عدد الجوازات السعودية التي سلمت بواسطة البريد السعودي منذ بدء الخدمة في مايو 2014 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 104234 جوازاً، منها 80589 إصدار جديد، و23648 تجديداً.

وأكد العويضي أن تسليم الوثائق الحكومية عبر البريد السعودي، يأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الداخلية ومؤسسة البريد السعودي، لتقديم خدمة إيصال الوثائق المُصَدّرة عبر المديرية العامة للجوازات “خدمة أبشر”؛ ومنها وثائق السفر السعودية، وإيصالها عبر البريد السعودي إلى عنوان مقر المستفيد، وذلك تطبيقاً لمفهوم الحكومة الإلكترونية والتيسير على المواطنين والمقيمين إنجاز تعاملاتهم الحكومية إلكترونياً، واستلام الوثائق الخاصة بتلك الخدمات في محل الإقامة عبر خدمات البريد السعودي، ما يوفر على المواطنين الوقت والجهد والمال.

ولفت المهندس سامي العويضي الانتباه إلى أنه يُشترط للحصول على خدمة إيصال جوازات السفر عبر البريد السعودي: أن يسجل العميل في العنوان الوطني أن لم يسبق له التسجيل، وهي إحدى الخدمات المجانية المقدمة من البريد السعودي.