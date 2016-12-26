11 فائدة مذهلة لزيت السمسم على الصحة العامة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

استخدم السمسم منذ القدم كمادة غذائية مرطبة للبشرة والجلد؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من المعادن المفيدة للجسم مثل الكالسيوم، والفسفور، والماغنيسيوم والحديد والنحاس، ويحتوي زيت السمسم على البروتين والأحماض الدهنية غير المشبعة، والمركبات المضادة للأكسدة.

ويستخدم زيت السمسم في طبخ العديد من الوصفات، وقد اشتهر المطبخ الآسيوي باستعمال زيت السمسم في العديد من الأطباق، كما يدخل في صناعة الحلويات، ولزيت السمسم فوائد كثيرة، وآثار إيجابية على الصحة، نقدمها في السطور التالية:

1- يمنع حدوث الجلطات الدموية في القلب والشرايين، وهو مفيد في حالات الإصابة بالذبحة الصدرية.

2- يوسع القصبات الهوائية، ويساعد في علاج حالات الإصابة بنوبات الربو.

3- يمنع الإصابة بالقرحة المعدية وقرحة الاثني عشر.

4- يساعد في عمليات هضم الدهون لقدرته على إفراز العصارة الصفراوية من المرارة.

5- يساعد في الاستفادة من الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات “أ، د، هـ، ك”.

6- يرفع من معدلات الكولسترول الجيّد؛ لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة.

7- يعتبر مادة ملينة ومسهلة للأمعاء، ويمنع حدوث الإمساك.

8- يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحارب مرض السرطان.

9- مفيد في حالات الإصابة بأمراض الفم والأسنان، وهو مضاد للبكتيريا الموجودة في الفم.

10- يخفف القلق ويساعد على التركيز.

11- مفيد في حالات البواسير، وهو ملين للأمعاء.