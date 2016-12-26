20 فأراً في مهمة فضائية لحل مشاكل رواد الفضاء البصرية!

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غادر 20 فأرا في كبسولة أطلقتها شركة سبیس إكس الأميركیة، إلى #محطة_الفضاء_الدولیة ، الاثنين، تحمل أطنانا من الإمدادات والتجارب العلمیة.

ووفقا لصحیفة “تلیغراف” البريطانیة، فإن الشركة تستھدف عودة #الفئران أحیاء من #المھمة داخل #كبسولة سبیس إكس دراغون في غضون شھر.

وتعد هذه الفئران جزءا مهما من #دراسة لفھم #المشاكل_البصرية ، التي تواجه بعض #رواد_الفضاء .

وحملت الكبسولة أيضا شحنة تقترب من 3 أطنان من مكونات التجارب وثلاجة صغیرة بھا أكواب آيس كريم وكعكة عید میلاد، وقطع من الحلوى.

وعلى غرار المرات السابقة، عاد #صاروخ سبیس إكس إلى قاعدة كیب كارنیفرال بعد وقت قصیر من إطلاقه، فیما يعد الھبوط الـ 14 الناجح للشركة، التي تسعى لإعادة استخدام الصواريخ لتقلیل النفقات.