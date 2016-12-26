20 فائدة (ذهبية) للبقدونس.. تعرّف عليها

صحيفة الجزيرة أون لاين:

يعتبر البقدونس مصدراً هامّاً لفيتامين ج والكاروتينات، كما أنّه يُعتبر أيضاً مصدراً جيّداً لفيتامين (ب) والفولات وفيتامين (أ) وفيتامين (ك)، ومصدراُ غنيّاً بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، ومصدراً جيّداً للكالسيوم.٤وأظهرت دراسات عدة، أن للبقدونس الكثير من الفوائد تم إجمالها في الآتي:

1ـ يستعمل البقدونس لعلاج التهابات المسالك البوليّة، ولعلاج حصى الكلى والمثانة، وهو يحتوي على مواد تُحفّز إدرار البول، ولذلك يساعد في التّخلص من البكتيريا والحصوات.

2ـ يحتوي البقدونس على مركبات عديدة لها نشاط مضاد للأكسدة، وقد وجدت الدّراسات أنّه يرفع من مستوى الجسم في مقاومة الأكسدة.

3ـ وجدت الدّراسات التي أُجريت على حيوانات التّجارب قدرة للبقدونس على تحسين سكّر الدّم في حالات السكّري، وخفض الأضرار التأكسديّة التي ترافقه، بما فيها سُميّة الكبد،

4ـ وفي إحدى الدّراسات التي أُجريت على جرذان التّجارب المصابة بمرض السكّري المُحفَّز بالستريبتوزوتوسين، وجد لمستخلص البقدونس أثراً واقياً لخلايا الكبد مُماثلاً لدواء خافض للسكّر ضدّ سُميّة خلايا الكبد التي تُصاحب مرض السكّري.

5ـ يمكن أن يلعب البقدونس دوراً في محاربة السّرطان، فقد وُجِد لمادة الأبيجينين المستخلصة منه قدرة على كبح خلايا سرطان الرّئة، والقولون، والثّدي، والبروستاتا، والدّماغ، والجلد، واللّسان، واللّوكيميا.

6ـ وجد لمادة الأبيجينين الموجودة في البقدونس دوراً في مقاومة الحالة الالتهابيّة في الجسم.

7ـ وجد لمادة الأبيجينين الموجودة في البقدونس دوراً في منع التصاق الخلايا بالكوليسترول السّيء، والتي تعتبر من ميكانيكيّات بداية تصلّب الشّرايين، كما يعمل الأبيجينين والكوزموسين على منع الصّفائح الدمويّة من التّراكم، ممّا قد يساعد على خفض أمراض القلب.

8ـ وجدت الدّراسات التي أُجرِيت على حيوانات التّجارب قدرةً لمستخلصات البقدونس في تحسين حالات القرحة.

9ـ وجد لمستخلصات البقدونس دوراً في منع تقلّصات الجزء الدقّاق من الأمعاء الدّقيقة في حيوانات التّجارب، ممّا قد يُفسّر استعمال البقدونس في الطبّ الشعبيّ لعلاج تقلّصات الأمعاء والإسهال.

10ـ وجد للبقدونس دوراً في خفض الضّغط عند حيوانات التّجارب.

11ـ وجدت إحدى الدّراسات قدرة البقدونس على خفض مستوى حمض اليوريك في جرذان التّجارب المُصابة بارتفاع حمض اليوريك في الدّم دون أن يخفض منه في الجرذان غير المصابة، وذلك إذا تمّ تناوله بجرعة جم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميّاً مدّة أسبوعين.

12ـ يعمل البقدونس كمضاد بكتيريّ.

13ـ يؤثر زيت البقدونس الأساسي على عمل جهاز المناعة بكبح بعض استجاباته، ممّا قد يفسر استعماله في الطبّ الشعبيّ في علاج الحساسيّات، وأمراض المناعة الذاتيّة، والالتهابات المُزمنة.

14ـ وُجِد لمستخلص البقدونس دوراً في استعادة النّشاط الإستروجينيّ في الجسم بدرجات قريبة من فول الصّويا، ويؤثر نقص الإستروجين الذي يحدث عند سن اليأس على العديد من الجوانب الصحيّة، مثل هشاشة العظام، وارتفاع كوليسترول الدّم، وبعض أعراض انقطاع الطّمث مثل الهبّات السّاخنة، والاكتئاب.

15ـ يحارب البقدونس فقر الدّم.

16ـ قد يكون للبقدونس تأثيرات واقية لخلايا الكبد.

17ـ يمكن أن يوجد تأثير إيجابيّ للبقدونس في حالات اضطرابات الحيض،

لما له من تأثيرات مُحفّزة للرّحم.

18ـ يمكن أن يُحسّن البقدونس من حالات الرّبو والكحة.

19ـ يمكن أن يساعد البقدونس في حالات الاستسقاء (Edema) أو ما يعني انتفاخ عضو أو نسيج بسبب تجمع السّوائل.

20ـ يوجد للبقدونس خصائص تخديريّة.