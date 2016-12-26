2016 أكثر الأعوام دفئاً في سويسرا

القاهرة – «الجزيرة»:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في سويسرا أن عام 2016 كان واحداً من أكثر عشرة أعوام سخونة منذ أن بدأت سويسرا تسجيل الحرارة في عام 1864. وبوجه عام، كانت هذه السنة أكثر دفئاً بمعدل يتراوح بين (0.6 -0.7 درجة) أكثر من المعتاد في عموم سويسرا. وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي حول الطقس خلال العام أن عام 2016 كان من بين أكثر عشر سنوات مسجلة اعتدالاً في الطقس، حيث بدأ العام بشتاء معتدل لم تهطل فيه الثلوج وتنخفض درجة الحرارة إلا حتى منتصف يناير.

وأشارت هيئة الأرصاد السويسرية إلى أن متوسط درجة الحرارة على مدار الأشهر الثلاثة من الشتاء الماضي (ديسمبر 2015 حتى فبراير 2016 ) كانت أكثر دفئاً بمعدل 2.5 درجة عن المعتاد. وبذلك يعد هذا العام ثاني أكثر الأعوام اعتدالاً في الطقس منذ عام 1864 وأقل بقليل عن أكثر فصول الشتاء دفئا وهو عام (2006 – 2007). ونقل موقع «ذا لوكال» الإخباري عن التقرير أن الربيع كان مطيراً على غير العادة، لدرجة حدوث فيضانات في العديد من المناطق، ولكن ظلت درجات الحرارة في معدلها العادي. وحينما حل الصيف أخيراً، كان حاراً، حيث وصلت درجة الحرارة المسجلة في بعض المناطق خلال الموجة الحارة في 25 أغسطس إلى 31 درجة مئوية، بل ارتفع مؤشر الحرارة في جنيف إلى 33.5 درجة، وهو معدل قياسي في مثل هذا الوقت من العام. كما واصلت درجة الحرارة ارتفاعها في فصل الخريف عن المعدل المعتاد.