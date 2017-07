3 تطبيقات لاسترجاع هاتفك الأندرويد المفقود

تعد مشكلة فقدان الهاتف من أبرز المشاكل التى تواجه العديد من مستخدمى الهواتف الذكية، سواء كان ذلك عبر السرقة أو حتى فقدانه فى المنزل دون معرفة مكانه، وما يزيد الأمر صعوبة دائما هو وضع الهاتف على وضعية “الصامت” مما يجعل من عملية إصدار الهاتف لأى أصوت تحدد مكانه أمرا مستحيل للغاية، وفيما يلى أبرز 3 تطبيقات يمكنها مساعدة المستخدم فى العثور على هاتفه الذكى كما يلى:

1 – تطبيق Android Device Manager: تطبيق شهير يأتى من تطوير جوجل، والذى يتيح للمستخدمين القدرة على العثور على هواتفهم الذكية بكل سهولة سواء من خلال تحديد موقعه عبر GPS، أو من خلال جعل الهاتف يقوم بإصدار صوت الرنين، فكل ما يحتاجه المستخدم هو تفعيل ميزة Android Device Manager على هاتفه الذكى، وفى حالة فقدان الهاتف، كل ما يحتاجه هو فتح محرك بحث جوجل وكتابة Find My Device لتظهر له واجهة تسمح له بتسجيل بيانات حسابه ثم إمكانية العثور على الهاتف بكل سهولة.

2 – تطبيق Ring My Droid: من التطبيقات المميزة المتاحة على منصة جوجل بلاى، ويمكن من خلال العثور على الهاتف حتى لو كان فى وضع الصامت، فقط كل ما يحتاجه المستخدم هو أن يكون قد قام بتثبيت هذا التطبيق قبل ذلك على هاتفه، والذى يطلب منه وضع كلمة مرور، وعند فقدان الهاتف، يقوم المستخدم بإرسال رسالة SMS إلى هاتفه من أى رقم أخر تضم بداخلها الرقم السرى الذى استخدمه داخل التطبيق، وبمجرد وصول هذه الرسالة إلى الهاتف، فإنه سيبدأ فى الرنين دون توقف حتى يعثر المستخدم على هاتفه، ويضغط على كلمة Found Phone لتوقف الهاتف عن الرنين.

3 – تطبيق Where’s My Droid: يتيح هذا التطبيق للمستخدمين العثور على هواتفهم الموجودة على وضع”صامت” مع وجود عدد من المميزات الإضافية بما فى ذلك العثور على موقع الهاتف عبر GPS، أو باستخدام الكاميرا وغيرها من الأمور، فقط كل ما يحتاجه المستخدم هو تثبيت التطبيق على هاتفه ومنحه بعض الصلاحيات مثل الكاميرا وجهات الاتصال والموقع، ثم يقوم المستخدم بإنشاء حساب شخصى على التطبيق، مع تحديد الخيارات التى يرغب بها وضبطها حسب رغبته، وعند فقدان الهاتف سيحتاج المستخدم لتثبيت التطبيق على هاتف أخر، وستجيل الدخول ببيانات الحساب الخاصة به للتحكم فى الهاتف عن بعد ومعرفة مكانه.