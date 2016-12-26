30 صورة أثرت بالعالم في 2017 لا تفوت رؤيتها

دبي – العربية.نت

تشارف سنة 2017# على إرخاء سدولها طاوية بين جنبات فصولها أحداثاً فارقة بحلوها ومرها، وإن كانت التوترات والحروب والأزمات وما تخلفه من حزن ودمار كانت أبرز عناوينها.

عدسات المصورين بزواياها المختلفة، لطالما حبست لحظات مؤثرة، وأحداث، وقرارات هزت مشاعر الملايين، لتكون ضغطة زر في التوقيت المناسب قادرة على التوثيق والتأريخ لوقائع سيتذكرها التاريخ لا محال.

وفيما يلي مجموعة صور جد معبرة رصدتها عدسة وكالة فرانس برس، لا تحتاج صدقا لأي تعليق، لتكون الصورة ذاتها أبلغ من أي كلمة.

امرأة تبكي وهي تنظر بحسرة على منزلها المدمر بالرقة في 20 أكتوبر

صورة تداولها يمنيون لطفل في طريق عودته من المدرسة بينما يمر بجوار مسلح وابنه الذي أثقله حمل السلاح

هاربون في إطلاق نار في لاس فيغاس في 1 أكتوبر راح ضحيته ما لا يقل عن 58 شخصا وجرح أكثر من 450 خلال حفل موسيقي

مهاجر يحاول ركوب قوارب إنقاذ في المتوسط في 6 نوفمبر بعد غرق القارب الذي كان يركبه وموت 5 أشخاص بينهم طفل حديث الولادة

طفل يمني يحمل “غالونات” فارغة وسط استمرار انقطاع واسع في إمدادات المياه على مشارف مدينة الحديدة الساحلية اليمنية في 20 فبراير

امرأة عراقية تحمل طفلا قرب مسجد النوري المدمر أثناء خروجها من مدينة الموصل العراقية في 5 يوليو أثناء هجوم القوات العراقية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش

دونالد ترمب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأميركية خلفا لباراك أوباما

طفلان عراقيان وسط أنقاض شارع في حي نابلس بالموصل أمام لوحة تحمل شعار داعش في 12 مارس أثناء هجوم القوات العراقية لاستعادة الأجزاء الغربية من المدينة

متظاهر يحترق بعد مواجهات مع الشرطة في فنزويلا في 3 مايو خلال احتجاجات ضد خطة الرئيس نيكولاس مادورو إعادة كتابة الدستور وتمسكه بموقفه رغم الاضطرابات

انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للجمهورية الفرنسية خلفا لفرانسوا هولاند في 14 مايو

لاجئون روهينغا يعبرون نهرا

صورة نشرتها المجلة الوطنية الكاتالونية في 11 سبتمبر لمتظاهرين في برشلونة يحملون لافتة عملاقة تقول “الاستقلال الآن”

متظاهرون مناهضون للحكومة الفنزويلية يلقون زجاجات حارقة باتجاه عناصر الحرس الوطني خلال إضراب عام مدته 48 ساعة دعت إليه المعارضة بكاراكاس في 26 يوليو

في ساحة ألبرت بمانشستر غرب إنجلترا في 23 مايو بعد هجوم إرهابي استهدف حفل اريانا غرادي وأوقع 22 قتيلا

متطوع في “الدفاع المدني السوري” يحمل طفلة جريحة وسط الأنقاض عقب غارات جوية شنتها قوات النظام السوري على مدينة دوما شرق دمشق في 25 فبراير خلفت عشرات القتلى المدنيين

متظاهر معارض للرئيس مادورو خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في كراكاس بفنزويلا في 7 يونيو

طفل سوري في مخيم مؤقت للاجئين في قرية عين عيسى أقيم للهاربين من الرقة في 25 مارس

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 16 سبتمبر لكيم جونغ أون يراقب على ما يبدو إطلاق صواريخ باليستية في مكان مجهول

رئيس كاتالونيا كاليس بويغديمونت (اللاجئ في بروكسل) خلال جلسة للبرلمان الكتالوني في برشلونة في 27 أكتوبر لدراسة الرد على خطة الحكومة المركزية محاولات إجهاض إحراز استقلال الإقليم

اتهام السينمائي الأميركي هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي على أكثر من 70 سيدة مما تسبب في موجة إدانة للاعتداء الجنسي على النساء حول العالم

حرائق جنوب فرنسا في 26 يوليو والتي تم على إثرها إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص وهي واحدة من أضخم الحرائق على طول ساحل البحر المتوسط

ترمب يحمل تصريحا موقعا في 6 ديسمبر بعد أن أدلى ببيان يقر نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو القرار الذي لقي استهجانا دوليا

صورة الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي 16 عاماً، أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أصبحت أيقونة عالمية، تعكس جانباً من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

زيمبابوي تطوي صفحة الرئيس روبرت موغابي الذي بقي في السلطة 37 عاما حتى إزاحته عقب انقلاب عسكري في 17 نوفمبر

مشيعون أفغان يصلون أمام نعش الضحايا الـ 80 الذين لقوا مصرعهم في كابول في 1 يونيو بانفجار شاحنة مفخخة

صورة شغلت مصر وحتى الفيفا… صورة شاب يرقص فرحا على عكازين في ملعب الجيش ببرج العرب إثر تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا

صورة التقطت في 25 نوفمبر لمسجد الروضة غرب العريش عاصمة شمال سيناء المصرية بعد هجوم دام على المصلين راح ضحيته أكثر من 300 قتيل

خلال دقيقة صمت على ضحايا اعتداء بشاحنة في شارع رامبلا ببرشلونة في 18 أغسطس والذي أودى بحياة 13 شخصا

بالقرب من محطة السكة الحديدية الرئيسة ببلغراد في 18 يناير وكانت تقارير قالت إن حوالي 7000 مهاجر قد تقطعت بهم السبل بصربيا