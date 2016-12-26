4 أطعمة ترفع ضغطك .. احذرها

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ارتفاع الضغط هو حالة خطيرة بكل المقاييس ليس فقط في حد ذاتها، ولكن بسبب المضاعفات التي تترتب عليها من أمراض قلب وشرايين، وقد ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أسوأ الأشياء التي تؤدي إلى إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وتتضمن الآتي:

المشروبات الغازية

هي واحدة من المشروبات التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، كما أن المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية يمكن أيضا أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، ويمكن استبدالها بعصير الليمون بديل صحي لها.

ملح الطعام

يحتوي ملح الطعام على الصوديوم الذي يلحق الضرر مباشرة بالقلب والشرايين، وهذا يمكن أن يزيد بشكل واضح من ضغط الدم، كما أنه يساعد على احتفاظ الجسم بالمياه، فتؤدي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، لأنها تضع ضغطا على الكلى والشرايين والدماغ، فبالتالي من المهم الحد من تناول الملح في الطعام.

البطاطس المقلية

فإنها تكون غنية بالصوديوم والدهون، لذا فإن تناول العبوة المتوسطة من البطاطس المقلية تمد الجسم بحوالي 270 ملجم من الصوديوم و19 جراما من الدهون، مما يجعلها ضارة جدا حتى عند تناولها بكميات صغيرة، فهي واحدة من الأطعمة التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم.

اللحوم الحمراء

من المواد الغذائية الدهنية التي تكون سيئة للأوعية الدموية والقلب، فمن الأفضل تجنب الوجبات السريعة واللحوم الحمراء والأطعمة القائمة على السمن المهدرج، التي تؤدي إلى زيادة مستويات ضغط الدم.