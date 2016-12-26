5 أسرار وراء نجاح إنقاص الوزن

العربية نت – دبي – ترجمة غادة شكري

ما هو أفضل #نظام_غذائي صحي لإنقاص الوزن؟ سؤال يطرحه كثيرون ممن يبحثون عن القوام المثالي ويمكن مناقشته لساعات طويلة دون جدوى، لكن بدلا من التركيز حول أيهما أفضل الحمية النباتية أم #حمية باليو أو غيرهما، علينا إمعان النظر في العوامل المشتركة بين تلك الحميات والتي تؤتي ثمارها جميعاً مع البعض عند الالتزام بها.

وإليكم فيما يلي 5 عوامل مشتركة في كل أنظمة إنقاص الوزن الناجحة، حسب ما جاء في موقع “كير 2” المعني بالصحة:

#الألياف 1 – الإكثار من تناول #الخضراوات

تؤكد كثير من الدراسات أن تناول الخضراوات يعزز من القدرة على فقدان الوزن غير المرغوب فيه، كما أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على مكافحة الجوع وتنظم مستويات السكر في الدم، وهي عامل مشترك في كل أنظمة التخسيس مثل الحمية منخفضة الكربوهيدرات، باليو، الحمية النباتية، وحمية البحر الأبيض المتوسط.

2 – الابتعاد عن تناول #السكر

يعتبر السكر أحد أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها على الإطلاق، فهي غنية بالسعرات الحرارية دون أية قيمة غذائية.

3 – عدم الإكثار في تناول #الحبوب المكررة

تمثل الحبوب المكررة أي منزوعة القشور عائقاً في طريق إنقاص الوزن، فهي غنية بالسعرات الحرارية دون أية قيمة غذائية، كما أنها تؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر بالدم، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الشهية.

لذا ينصح في جميع حميات #التخسيس بتناول الحبوب الكاملة.

4 – مراقبة كميات الطعام

تركز جميع حميات إنقاص الوزن على استهلاك ما يحتاجه فقط الجسم من السعرات الحرارية دون إفراط.

5 – الابتعاد عن الدهون المشبعة

تنصح جميع حميات التخسيس بالابتعاد عن #الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل #البسكويت و #الفشار الجاهز للإعداد بالميكروويف، والمكسرات المملحة والسمن النباتي والحلوى المليئة بالقشدة، لأنها لا تعرقل فقط عمليه إنقاص الوزن وإنما هي خطر كبير يهدد صحة القلب والجسم بشكل عام.