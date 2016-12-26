6 فوائد للفلفل الأسود .. أهمها فقدان الوزن

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكر موقع “only my health” الطبي أن استخدام الفلفل الأسود في النظام الغذائي يساعد على تعزيز فقدان الوزن، ويساعد على الهضم، وتخفيف السعال والبرد، وزيادة التمثيل الغذائي وعلاج مشاكل الجلد وغيرها .

الفوائد الصحية للفلفل الأسود

الفلفل الأسود جيد للمعدة، ويحفز الشهية، ويساعدك على فقدان الوزن، ويحسن الهضم، ويخفف من مشاكل الجهاز التنفسي ويزيد من صحة الجلد ومن أبرز فوائده :

جيد للمعدة

استهلاك الفلفل الأسود يزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وبالتالي تسهيل الهضم ، والهضم السليم ضروري لتجنب الإسهال، والإمساك والمغص، والفلفل يساعد أيضا على منع تشكيل الغاز المعوي، وعندما يضاف إلى النظام الغذائي فإنه يعزز التعرق والتبول، وإزالة السموم من الجسم.

فقدان الوزن

الطبقة الخارجية من الفلفل تساعد في انهيار الخلايا الدهنية، فهو وسيلة جيدة لمساعدتك على فقدان الوزن بشكل طبيعي.

صحة الجلد

الفلفل يساعد على علاج البهاق، وهو مرض جلدي يصيب بعض مناطق الجلد وتفقده التصبغ الطبيعي وتحويله إلى اللون الأبيض، وفقا للباحثين في لندن، فإن الفلفل يمكن أن يحفز الجلد لإنتاج الخلايا الصباغية، فهو أفضل بكثير من العلاجات الكيميائية القائمة على علاج البهاق.

الإغاثة التنفسية

يضاف الفلفل إلى المقويات لعلاج البرد والسعال، والفلفل أيضا يوفر الإغاثة من التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف، وله خاصية يساعد على تفتيت المخاط والبلغم وترسبات الجهاز التنفسي.

مضاد للجراثيم

خاصية مضادة الجراثيم من الفلفل الأسود يساعد على مكافحة العدوى ولدغات الحشرات، والفلفل يضاف إلى النظام الغذائي مما يساعد على الحفاظ على الشرايين نظيفة عن طريق التمثيل بطريقة مماثلة للألياف وكشط الكولسترول الزائد من الجدران، والحد من تصلب الشرايين، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مضادات الأكسدة

يساعد الفلفل على الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل في الكبد، كما أنها تفيد في أعراض الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد، والضمور البقعي للجلد، وفقدان الذاكرة.