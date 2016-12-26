7 أطعمة لتقوية المناعة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قد يتساءل البعض ما هي الأطعمة التي تجعلنا نتمتع بصحة جيدة، نقدم لكم 7 أطعمة تعزز الجهاز المناعي، ليس فقط إنها مفيدة وصحية بل أيضا لذيذة.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مادة بيت كاروتين التي تتحول إلى فيتامين أ بعد الهضم.

وهذا الفيتامين يعمل على استعادة الخلايا المتضررة، كما يمكن للبطاطا الحلوة العمل على إبطاء الشيخوخة.

البروكلي

يمكن أن تجد هذا النوع من الخضار في كل المحلات تقريبا، وهو يعزز جهاز المناعة بفضل الكمية العالية من المعادن والفيتامينات التي يحتويها.

كما انه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الجلوتاثيون، والبروكلي غني بفيتامينات C و A. ويمكن إضافته إلى السلطة والأسماك وأطباق اللحوم.

الثوم

يمكن أن يكون علاج رائع فهو يحارب التهابات الجلد ويقتل الفطريات والفيروسات والبكتيريا.

الميسو

وهو نوع من التوابل اليابانية تصنع من تخمير فول الصويا والملح.

يحتوي الميسو على أنزيمات تسهل عملية الهضم، وهو غني بالبروتين والفيتامين B والمعادن. يمكن إضافته إلى السلطات أو الحساء.

حساء الدجاج

الوصفة التلقيدية التي يذكرها الاطباء لمرضى البرد أو الانفلونزا الانفلونزا.

أثبت العلماء أنها دواء للمرضى المصابين بالزكام، إذ يحتوي الدجاج ومرقه على الأحماض الأمينية.

وهي تحتوي على كارنوزين، وهو من الأحماض الامينية، وقد أظهرت الأبحاث أن هناك علاقة مباشرة بين مستويات كارنوزين و طول العمر.

عصير الرمان

يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي والكالسيوم والفسفور ومضادات الأكسدة المعروفة بفوائدها على الجسم. وقد استخدم منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض مثل الأنفلونزا والبرد وكعلاج للجهاز الهضمي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف البصر، والسكري، واستخدم كمضاد للالتهابات التي تصيب الجسم.

الزنجبيل

من مضادات الأكسدة التي تقلل كذلك من القيء والغثيان ويمكن استخدامه كشروب أو إضافته إلى العديد من الإطباق الأخرى.