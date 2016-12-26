7 أعشاب مفيدة لاضطرابات الغدة الدرقية

العربية.نت – جمال نازي

على الرغم من صغر حجمها، فإن الغدة الدرقية – التي تقع تحت رقبتك مباشرة – تلعب دورا كبيرا في تنظيم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. ومن ثم فإن حدوث أي اختلال وظيفي لهذه الغدة الصماء، يعني تعطل عمل جميع أعضائك تقريباً، بحسب موقع “herbs-info”.

وتندرج اضطرابات الغدة الدرقية عموما تحت 3 فئات: فرط نشاط الغدة الدرقية، وقصور الغدة الدرقية والغدة الدرقية المتضخمة.

ولسوء الحظ، فإنه عادة ما يتم تشخيص حالات الغدة الدرقية بشكل خاطئ لأن معظم أعراضها (مثل زيادة الوزن أو فقدانه، والإرهاق المزمن، والاكتئاب، وجفاف الجلد والشعر، والإمساك أو الإسهال، وعدم انتظام الحيض) مشابهة تماما لتلك الناتجة عن اضطرابات أخرى.

لكن يلزم قبل الشروع في أي علاجات، سواء عشبية أو طبية، أن يكون هناك تشخيص مهني وطبي للأعراض التي تعتريك، وتحديد نوعية الاضطراب.

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات السريرية لا تجد دليلاً على معالجة حالات الغدة الدرقية باستخدام الأدوية العشبية التقليدية، إلا أن من المعتقد أنها تسهم في انخفاض معدلات الانتكاس، وتريح من بعض الآثار السلبية، وتخفف الأعراض، وتحسن ظروف الأجسام المضادة للغدة الدرقية، ووظيفتها.

وفيما يلي 7 أعشاب يعتقد أنها مفيدة للغدة الدرقية:

1-عشبة القنفذ Echinacea

عشب له شهرته يستخدم لتحسين الجهاز المناعي، ويعد نافعا لهؤلاء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة.

2-عرق السوس Licorice

هذه العشبة مهمة للحفاظ على التوازن بين الغدد المختلفة، بحيث تحسن أحوال الطاقة عند مرضى الغدة الدرقية الذين يعانون في كثير من الأحيان من التعب.

وعلاوة على ذلك ففي عام 2011، أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن عرق السوس يمنع نمو خلايا سرطان الغدة الدرقية. ويدل هذا على إمكانات عرق السوس ليكون العلاج السريري الفعال لسرطان الغدة الدرقية وغيرها من اضطرابات الغدد الصماء ذات الصلة.

3- عشبة البوق Bugle

أثبتت الدراسات العلمية أن عشبة البوق تساهم في التخفيف من فرط نشاط الغدة الدرقية، ويعتقد بعض الخبراء أنه يمكن أن تحل تدريجيا محل بعض أدوية علاج الغدة الدرقية.

4- الجينسنغ السيبيري Eleuthero

تعتبر عشبة الجينسنغ السيبيري مفيدة للأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية. ويٌعتقد أن الجينسنغ السيبيري فعال في علاج قصور الغدة الدرقية من خلال تنظيم مستويات الهرمونات. وعلاوة على ذلك، تحتوي هذه العشبة القوية على المواد التي تساعد على العمل الطبيعي للغدة الصعترية والغدد الكظرية.

5- بذور الكتان Flaxseed

من المعروف أن بذور الكتان غنية بالأحماض الدهنية الأساسية، وخاصة أوميغا 3، والتي يعتقد أنها جيدة لصحة الغدة الدرقية. وفي دراسة أجراها المركز الطبي لجامعة ميريلاند، تبين أن استهلاك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، مثل بذور الكتان، يساعد على زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

6- الجوز الأسود Black Walnut

يعتبر الجوز الأسود واحدا من أغنى مصادر اليود بل وينافس المأكولات البحرية في هذا الصدد. وتبين البحوث العلمية أن اليود من المغذيات الأساسية التي تلعب دورا حيويا في تحسين صحة وأداء الغدد الدرقية.

وعلاوة على ذلك، تبين أن نقص كميات اليود يؤدي عادة إلى عدد من الحالات التي تشمل التعب المزمن والاكتئاب.

7- بلسم الليمون Lemon Balm

بلسم الليمون إحدى أفراد عائلة النعناع، وهي عشبة مفيدة للغدد الدرقية.

وتبين البحوث أن هذه العشبة مفيدة لتطبيع فرط نشاط الغدة الدرقية. ويقال إنها تقلل من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتخفف من الأعراض المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية.