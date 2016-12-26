8 أعراض تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكر موقع “prevention” الطبى أن ما يقرب من ثلث الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، والطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان ضغط الدم مرتفعا تكون من خلال الفحوصات العادية، ولا بد من إجرائها فى حالة وجود حالات وراثية فى العائلة لديها ارتفاع فى ضغط الدم. وأضاف الموقع أن أبرز أعراض ضغط الدم المرتفع:

1 صداع حاد.

2 التعب أو الارتباك.

3 مشاكل فى الرؤية.

4 ألم فى الصدر.

5 صعوبة فى التنفس.

6 عدم انتظام ضربات القلب.

7 وجود دم فى البول.

8 قصف فى الصدر أو الرقبة أو الأذنين.

وأوضح الموقع أنه عند الشعور بهذه الأعراض لا بد من مراجعة الطبيب فورا، حتى لا يصاب الشخص بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم، ويؤدى ذلك إلى النوبة قلبية أو السكتة الدماغية، ومشاكل العين، والفشل الكلوى.

وقدم موقع “prevention” نصائح عامة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم من أهما مايلي:

1- تخفيض الوزن: ضغط الدم غالبا ما يزداد مع زيادة الوزن، التى يمكن أن تسبب توقف التنفس أثناء

النوم، مما يزيد من ضغط الدم، وفقدان الوزن أحد التغييرات نمط الحياة الأكثر فعالية للسيطرة على ضغط الدم.

2- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: ممارسة النشاط البدني المنتظم على الأقل 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع، يمكن أن يخفض ضغط الدم من 4 إلى 9 ملم من الزئبق (مم زئبق).

أفضل أنواع التمارين الرياضية لخفض ضغط الدم تشمل المشى، الركض، ركوب الدراجات، السباحة أو الرقص، تدريبات القوة أيضا يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، لكن يجب التحدث مع طبيبك حول برنامج التمرين المناسب لكل شخص.

3- تناول نظام غذائى صحى: تناول نظام غذائى غنى بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وتقطيع الدهون المشبعة يمكن أن يقلل ضغط الدم بعض هذه النصائح تشمل الاتى:

– مراقبة الأكل وكتابة ما تأكله، حتى لمدة أسبوع واحد فقط، لإعادة النظر فى عادات الأكل الخاصة بك.

– النظر في كمية البوتاسيوم التى تحصل عليها نظرا لأنها يمكن أن تقلل من آثار الصوديوم على ضغط الدم، وأفضل مصدر للبوتاسيوم هو الغذاء، الفواكه والخضروات، بدلا من المكملات الغذائية.

– قراءة التسميات الغذائية عند التسوق والتمسك بخطة الأكل الصحى الخاص بك عند تناول الطعام فى الخارج.

4- تقليل الصوديوم فى النظام الغذائي: انخفاض صغير فى الصوديوم بالنظام الغذائى الخاص بك يمكن أن يقلل من ضغط الدم من 2 إلى 8 ملم زئبق.تأثير تناول الصوديوم على ضغط الدم، يختلف بين مجموعات من الناس، لكن بشكل عام، الحد من الصوديوم إلى أقل من 2300 ملليجرام يوميا أو أقل.

5- الإقلاع عن التدخين والكافيين: كل سيجارة تزيد من ضغط الدم لدقائق عديدة بعد الانتهاء، والإقلاع عن التدخين يساعد على عودة ضغط الدم إلى وضعه الطبيعى، الكافيين يمكنه أن يرفع ضغط الدم بمقدار 10 ملم زئبق لدى بعض الأشخاص أيضا.