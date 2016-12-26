9 حجاج بريطانيون يقطعون 3 آلاف كيلو على دراجاتهم لأداء الفريضة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

استقبلت مؤسسة شباب خير أمة للأعمال التطوعية ممثلة بمجموعة دراجي السعودية بدعم من الهيئة العامة للرياضة, 9 حجاج بريطانيين وصلوا إلى المملكة على دراجاتهم الهوائية بعد رحلة انطلقت من لندن استغرقت ستة أسابيع قطعوا خلالها أكثر من 3 آلاف كم, مروراً بفرنسا ثم سويسرا وإيطاليا واليونان ومصر.

وجاءت الرحلة بحسب الدراجين البريطانيين بهدف نقل صورة حسنه للدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح بين الدول التي مروا بها عبر دراجاتهم الهوائية.

ومن المنتظر أن يكمل الحجاج البريطانيين جولتهم داخل المملكة انطلاقاً من جدة مروراً بالمدينة المنورة قبل الشروع في أداء مناسك الحج.

يذكر أن التعاون لاستقبال ضيوف الرحمن كان حاضراً من عدة جهات رسمية على غرار وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للرياضة وأمارة منطقة المدينة المنورة, حيث أسهم الجميع في نقل صورة مشرفة لتلاحم رجال الوطن لخدمة ضيوف الرحمن.