9 حقائق عن القدس التي اعترف ترامب بها عاصمة لإسرائيل

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الإدارة الأمريكية رسميا بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.وأكد ترامب خلال كلمته مساء اليوم بالبيت الأبيض بشأن القدس إن واشنطن ستدعم حل الدولتين إذا اتفق عليه الطرفان وأنها تبقي ملتزمة بالتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقال ترامب إن الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل تأخر كثيرا معتبرا أنه “يصب في مصلحة عملية السلام”. وتابع “تأخير الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل لم يحقق شيئا للتوصل للسلام”.

وفيما يلي أهم المعلومات عن مدينة القدس وفقا لموقع (بي بي سي):

◾تقول الموسوعة الفلسطينية على الإنترنت إن عمر المدينة 50 قرنا وأقام نواتها الأولى اليبوسيون الذين نزحوا مع من نزح من القبائل الكنعانية حوالي سنة 2500 ق.م. وقد ورد اسم يبوس في الكتابات المصرية الهيروغليفية باسم “يابثي” و”يابتي” وهو تحريف للاسم الكنعاني.

◾تبعد القدس نحو 60 كيلومترا عن البحر المتوسط وحوالي 35 كيلومترا عن البحر الميت، وترتفع نحو 750مترا عن سطح البحر المتوسط ونحو 1.150مترا عن سطح البحر الميت. وهي ذات موقع جغرافي هام لأنها أقيمت على هضبة القدس وفوق القمم الجبلية مما جعل من اليسير عليها أن تتصل بجميع الجهات.

◾تقول الموسوعة الفلسطينية إن أقدم اسم للمدينة هو أورشليم وقد وردت باسم “روشاليموم” في الكتابات المصرية القديمة، وفي التوراة وردت كلمة أورشليم التي تلفظ بالعبرية “يروشالايم” مئات المرات.

◾تحظى القدس عبر تاريخها بتقديس أتباع الديانات الثلاث.. اليهود والمسيحيون والمسلمون، فبها يوجد كنيسة القيامة والمسجد الأقصى والحائط الغربي.

◾خضعت القدس لأشكال مختلفة من الاحتلال منذ القرن الـ 16 قبل الميلاد عندما خضعت للفراعنة في عهد أخناتون وتوالى عليها المحتلون من بابليين ويونان ورومان وفرس وغيرهم.

◾خضعت فلسطين للاحتلال البريطاني عام 1917وقد أحيل ملف القدس إلى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فأصدرت قرار تدويل المدينة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 .

◾في عام 1948 أنهى البريطانيون انتدابهم على فلسطين ، وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 1948 أعلن ديفيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل أن القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، بينما خضعت القدس الشرقية وفيها مجمع الأقصى للأردن حتى هزيمة يونيو/ حزيران 1967 عندما خضعت للاحتلال الإسرائيلي بينما استمرت السلطات الإدارية على مجمع الأقصى بين يدي السلطات الأردنية.

◾تقول دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إن عدد سكان مدينة القدس يبلغ نحو 840 ألف نسمة.

◾تقول الموسوعة الفلسطينية إن المدينة تتميز بأنشطة اقتصادية عديدة مثل السياحة ( خاصة الدينية)،والصناعة، والتجارة، والزراعة.