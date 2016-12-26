9 نصائح من أجل مطبخ آمن خال من البلاستيك

العربية.نت- جمال نازي

يبدو أن البلاستيك يغزو حياتنا بكل جوانبها، ولم يعد المطبخ استثناء. فمن الطهي إلى التخزين إلى التعبئة يلجأ معظم الناس للبلاستيك، إلا أنه من الأفضل محاولة استبدال تلك المادة بأشياء الأكثر أمنا، لاسيما المواد الصديقة للبيئة.

وعلى الرغم من أن البعض قد يجد صعوبة في التخلص من البلاستيك، إلا أن الأمر أسهل مما تعتقد!

فوفقا لموقع “كير 2″، يضر البلاستيك بكوكبنا وسكانه على حد سواء. فالتلوث الناتج عن البلاستيك مشكلة بيئية خطيرة، إذ تلوث تلك المادة الممرات المائية، وتخلق ما يعرف بالمناطق الميتة في المحيطات، التي تؤدي إلى قتل أعداد لا تحصى من الكائنات البحرية.

إلى ذلك، يحذر الخبراء من لا يجب خطورة ملامسة البلاستيك لطعامك، سواء كان ساخناً أو حمضيا، حيث يمكن لأواني الطبخ البلاستيكية وحاويات تخزين المواد الغذائية أن تسرب السموم إلى الطعام الذي تلامسه.

خلص مطبخك من البلاستيك

لحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق البسيطة للتخلص من البلاستيك أثناء طهي الطعام، وفي ما يلي بعضها:

1-تخزين الطعام في أوعية من الزجاج أو المعدن

بدلا من الأواني والعلب البلاستيك، اختر المعادن أو الزجاج لتخزين المواد الغذائية. فالزجاج يعتبر الأفضل لتخزين المواد السائبة مثل الفول والحبوب والمكسرات.

2-لا لأكياس البلاستيك!

عندما تقوم بتغليف الوجبات، اختر حاويات معدنية أو زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية.

3-القابل لإعادة الاستخدام

استبدل الشوك والملاعق البلاستيكية في سلة غدائك، بأدوات معدنية. كما يمكنك استخدام الأدوات الخشبية، التي يمكن إعادة استخدامها عدة مرات.

4-ملاعق التوزيع

استبدل الأدوات البلاستيكية مثل ملاعق توزيع الطعام بأخرى مصنوعة من المعادن أو الأخشاب.

5-تجنب الأغذية المصنعة والمعبأة في أكياس بلاستيكية

يتم تعبئة وتغليف معظم الأطعمة المعالجة بالبلاستيك القابل للاستخدام لمرة واحدة. فعندما تتجول في السوبر ماركت، لا تشتري الفواكه والخضراوات المغلفة في لفات البلاستيك أو تلك المعبأة في الأكياس الشبكية من البلاستيك.

6-المياه المعبأة في زجاجات

إن المياه المعبأة في زجاجات مكلفة وتعد القناني البلاستيكية غير صحية. والبديل المثالي هو تعبأة مياه الصنبور في زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام أو في زجاجات معدنية، تكون خالية من مادة “البيسفينول”.

7-احتفظ بحقيبة معك

احتفظ بعدد من أكياس البقالة القابلة لإعادة الاستخدام في سيارتك لكي تكون قريبة من يدك عند ذهابك للتسوق، وابتعد عن الأكياس التي تستخدم لمرة واحدة.

8-منظفات الصحون في ورق مقوى

تباع منظفات غسالة الصحون غالبا في عبوات بلاستيكية. حاول اختيار المسحوق المعبأ في صندوق من الورق المقوى.

9-تخطي الطلاء غير القابل للالتصاق

هل تعلم أن الطلاء غير القابل للالتصاق على الأواني والمقالي هو حد في ذاته مصنوع من البلاستيك؟ لذا استبدل تلك الأواني غير القابل للالتصاق، بأخرى من الحديد أو الستنيلس ستيل.